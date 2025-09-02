ВСУ атаковали Ростовскую область, обломки дрона упали рядом с жилой многоэтажкой

02 сентября 2025, 23:26

SHOT: ВСУ атаковали Ростовскую область, обломки БПЛА упали рядом с жилым домом

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.