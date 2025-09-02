ВСУ атаковали Ростовскую область, обломки дрона упали рядом с жилой многоэтажкой
ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, взрывы и работа систем ПВО в небе над городом начались около 22 часов. Было сбито несколько воздушных целей, однако их точное количество не указывается. Падение обломков привело к повреждению некоторых автомобилей, а также выбитым стеклам и оконным рамам в здании, рядом с которым рухнул дрон ВСУ.
Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет. Официальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.
В то же время в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 2 сентября в период с 20:00 до 23:00 (мск) над территорией Ростовской области было перехвачено семь БПЛА.
