ВСУ атаковали с помощью дрона Борисовский район Белгородской области

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Вооруженные Силы Украины в пятницу 20 марта атаковали с помощью БПЛА Борисовский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По сведениям Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Цаповка в Белгородской области. Пострадавших в числе местных жителей нет, но зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта связи. Кроме того, несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия.
Ранее сообщалось, что в Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле, а также кенгуру Беннетта Гранди.
В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атака стала крупнейшей за все время проведения спецоперации.
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Ранее сообщалось, что в Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле, а также кенгуру Беннетта Гранди.
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Мария Федоровцева