Дроны ВСУ нанесли удар по трансформатору в Запорожской области

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины атаковали высоковольтный трансформатор в поселке Михайловка с помощью беспилотников. В результате нападения без электричества остались более 40 тысяч абонентов.
По словам Балицкого, так как атака была произведена с использованием дронов, то это привело к серьезным перебоям в электроснабжении в пострадавшем районе.
Сейчас проводятся оперативные работы по переподключению пострадавших абонентов к другим линиям электропередачи, чтобы восстановить подачу электричества.
Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона ликвидировала три дрона противника над Курской и Белгородской областями.
Ночью 12 ноября в Белгородской области был устранен пожар после атаки беспилотника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сейчас проводятся оперативные работы по переподключению пострадавших абонентов к другим линиям электропередачи, чтобы восстановить подачу электричества.
Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона ликвидировала три дрона противника над Курской и Белгородской областями.
Ночью 12 ноября в Белгородской области был устранен пожар после атаки беспилотника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева