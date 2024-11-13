Дроны ВСУ нанесли удар по трансформатору в Запорожской области

Пессимизм по поводу помощи Киеву на Западе набирает обороты, а перспектива прекращения поддержки от Вашингтона лишь больше усиливает его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свои соображения на этот счет он изложил в личном YouTube-блоге.