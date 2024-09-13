ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Белгородской области

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ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, украинские военные атаковали населённые пункты Терезовка, Муром и Маслова Пристань.
В результате удара по Терезовке были повреждены фасад и остекление частного дома. Также разрушена хозяйственная постройка.
Село Муром атаковали два беспилотника ВСУ. После этого местные жители остались без электричества.
А в посёлке Маслова Пустынь украинский дрон атаковал частный жилой дома.
Также в пятницу ВСУ атаковали работавший в белгородском поле комбайн. Это произошло недалеко от села Бессоновка. Водитель машины получил минно-взрывную травму. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.
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В результате удара по Терезовке были повреждены фасад и остекление частного дома. Также разрушена хозяйственная постройка.
Село Муром атаковали два беспилотника ВСУ. После этого местные жители остались без электричества.
А в посёлке Маслова Пустынь украинский дрон атаковал частный жилой дома.
Также в пятницу ВСУ атаковали работавший в белгородском поле комбайн. Это произошло недалеко от села Бессоновка. Водитель машины получил минно-взрывную травму. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.
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Анастасия Чинкова