Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион
В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадал 35-летний житель города Рыльска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Мужчина получил ранение живота и осколочные ранения. Медики уже оказали ему первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. От госпитализации пациент отказался.
В Курске зафиксировали повреждение остекления одного из домовладений. В деревне Кукуевка Курского района пострадали два частных дома и один автомобиль.
Кроме того, из-за обнаружения беспилотника на железнодорожных путях рядом со станцией Конарево приостановили движение восьми поездов. Его возобновили вскоре после завершения работ по разминированию.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 133 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией страны.
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