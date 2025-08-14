ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

14 августа 2025, 08:12

Фото: iStock/anmbph

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что вооруженные силы Украины атаковали здание правительства региона. Инцидент произошел, когда Гладков находился неподалеку и шел пешком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.