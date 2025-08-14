ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что вооруженные силы Украины атаковали здание правительства региона. Инцидент произошел, когда Гладков находился неподалеку и шел пешком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, в результате атаки здание правительства получило небольшие повреждения. На данный момент не сообщается о пострадавших.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
