Достижения.рф

ВСУ атакуют частные дома в Белгородской области

Гладков: два дома пострадали в Шебекино от БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/dk_photos

Два частных дома пострадали в результате атаки украинских дронов в Шебекино, Белгородской области.



Об этом в субботу, 19 июля, написал глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Чиновник подчеркнул, что ряд населенных пунктов остался без электричества.

«Также перебита газовая труба — утечка газа устранена. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи», — сказано в публикации.
Губернатор добавил, что оперативные службы начнут восстановительные работы с одобрения Минобороны. Без электроэнергии на данный момент остаются: Нехотеевка, Муром, Архангельское и Новая Таволжанка.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0