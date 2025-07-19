ВСУ атакуют частные дома в Белгородской области
Гладков: два дома пострадали в Шебекино от БПЛА ВСУ
Два частных дома пострадали в результате атаки украинских дронов в Шебекино, Белгородской области.
Об этом в субботу, 19 июля, написал глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Чиновник подчеркнул, что ряд населенных пунктов остался без электричества.
«Также перебита газовая труба — утечка газа устранена. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи», — сказано в публикации.Губернатор добавил, что оперативные службы начнут восстановительные работы с одобрения Минобороны. Без электроэнергии на данный момент остаются: Нехотеевка, Муром, Архангельское и Новая Таволжанка.