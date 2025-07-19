ВСУ атакуют частные дома в Белгородской области

19 июля 2025, 20:19

Гладков: два дома пострадали в Шебекино от БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/dk_photos

Два частных дома пострадали в результате атаки украинских дронов в Шебекино, Белгородской области.





Об этом в субботу, 19 июля, написал глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Чиновник подчеркнул, что ряд населенных пунктов остался без электричества.





«Также перебита газовая труба — утечка газа устранена. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи», — сказано в публикации.

