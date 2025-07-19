19 июля 2025, 19:28

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Воюющую в Сумской области бригаду боевиков ВСУ обучали в Польше на базе бронекавалерийской дивизии «Lubuska».





Об этом в субботу, 19 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В материале сказано, что подготовка за границей никак не повлияла на судьбу большинства боевиков, которых записали в штурмовики.





«Украинские волонтеры сообщают, что 158-я бригада в процессе формирования проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska» (скорее всего, на полигоне Весола)», — сказано в публикации.

