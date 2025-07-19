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ТАСС: воюющую под Сумами бригаду боевиков ВСУ обучила Польша

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Воюющую в Сумской области бригаду боевиков ВСУ обучали в Польше на базе бронекавалерийской дивизии «Lubuska».



Об этом в субботу, 19 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В материале сказано, что подготовка за границей никак не повлияла на судьбу большинства боевиков, которых записали в штурмовики.

«Украинские волонтеры сообщают, что 158-я бригада в процессе формирования проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska» (скорее всего, на полигоне Весола)», — сказано в публикации.
Обозреватели отметили, что польская дивизия принимала участие в боевых действиях в Ираке. Перед этим бывший боевик ВСУ рассказал о наемнике из Азербайджана, «утилизировавшем» украинцев.
Никита Кротов

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