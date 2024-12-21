Фото: istockphoto/TomasSereda
Соединенные Штаты в настоящее время — недружественная для РФ страна, поскольку их ракетами бьют по российским территориям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«США — это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал он.Перед этим аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, какие российские ракеты способны достичь американских границ в течение часа. Эксперт назвал шесть видов ракетных систем.
Одной из новейших является «Орешник», которую применили по Днепропетровску в конце ноября в ответ на удары по Брянской и Курской областям. Тогда президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».
Читайте также:
«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину
Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом
ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР
Никита Кротов