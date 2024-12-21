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В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России

Песков: бьющие по России ракеты наводят специалисты из США
Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

Соединенные Штаты в настоящее время — недружественная для РФ страна, поскольку их ракетами бьют по российским территориям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«США — это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал он.
Перед этим аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, какие российские ракеты способны достичь американских границ в течение часа. Эксперт назвал шесть видов ракетных систем.



Одной из новейших является «Орешник», которую применили по Днепропетровску в конце ноября в ответ на удары по Брянской и Курской областям. Тогда президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
21 декабря 2024, 19:27

Фото: istockphoto/N-sky

Гибель ребенка при обстреле Рыльска со стороны ВСУ не подтверждена, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что пять человек погибли, но детей среди них нет. Хинштейн соболезнует близким и родным жертв. Чиновник заверил, что региональное правительство окажет им максимальную поддержку.

При обстреле повреждены девять объектов, включая объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, а также частные постройки, где повреждены окна.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются.

Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали несколько украинских дронов над крымским полуостровом.

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«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину
Дипломат Захарова: Зеленский — глава террористической ячейки, убивающей мирных
21 декабря 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Владимир Зеленский возглавляет террористическую ячейку, которая убивает мирных граждан, заявила РИА Новости дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя атаку со стороны ВСУ на Казань. Она подчеркнула, что Киев занимался терроризмом и раньше.
«Усама Бен Зеленский. (…) А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре», — прокомментировала Захарова, проведя параллель с тем, как США и Британия готовили Бен Ладена.
Перед этим официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ высказалась о молчании западных стран по поводу удара ВСУ по казанским высоткам.

Боевики ВСУ ударили по Казани примерно в 8:00 утра, используя беспилотники. Было зафиксировано восемь прилетов. Жители одного из ЖК рассказали детали эвакуации.

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«Трампа ждет сюрприз»: в США неожиданно оценили Путина
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Трамп встретится с изменившимся Путиным
21 декабря 2024, 19:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп встретится с сильно изменившимся российским коллегой Владимиром Путиным со времен первого срока республиканца. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался», — сказал бывший силовик.
Дональд Трамп станет хозяином Белого дома 20 января 2025 года после своей инаугурации. Как предполагают эксперты, уже на следующий день Трамп может устроить переговоры по конфликту на Украине, поскольку обещал урегулировать его «за сутки».

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Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом
Минобороны: три украинских беспилотника уничтожили над Крымом
21 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/e-crow

Три украинских беспилотника были уничтожены в субботу, 21 декабря, над территорией Республики Крым. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией региона в период с 15:40 до 16:10 мск. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о 19 вражеских дронах, сбитых над российскими регионами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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МВД: заключенные самарской колонии получили паспорта РФ и отправились на СВО
21 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Заключенным колонии №26 в Самарской области выдали российские паспорта и отправили их в зону специальной военной операции.
Как пояснили в МВД, в связи с отбытием наказания гражданство получить невозможно, однако заключение контракта с Минобороны РФ является исключением из правил. Вручение проходило в минувший четверг, 19 декабря.

Перед этим стало известно о выдворении трех россиян с территории Республики Казахстан. Граждан РФ оштрафовали почти на полторы тысячи долларов, поскольку те в положенный срок не уведомили власти о своем двойном гражданстве. В частности, это нужно было сделать в течение месяца. Россияне прибыли в Казахстан самолетом.

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В МИД РФ отреагировали на удары БПЛА ВСУ по Казани
Захарова об ударах по Казани: возмущает лицемерное молчание коллективного Запада
21 декабря 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Mordolff

На удары украинских беспилотников по Казани отреагировала дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что нельзя терпеть и игнорировать такое явление, как терроризм.
«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — сказала дипломат.

Субботним утром, 21 декабря, на Казань пришлось восемь прилетов беспилотников со стороны боевиков ВСУ. В частности, пострадал жилой комплекс «Лазурные небеса». Его жителей эвакуировали, оказав людям необходимую поддержку. В регионе для спасателей и властей ввели режим ЧС.

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Названы российские ядерные ракеты, способные долететь до США
Военэксперт Матвийчук: «Булава», «Ярс» и «Сармат» долетят до США в течение часа
21 декабря 2024, 17:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут долететь до границ США в течение часа. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, временем подлета в 30-60 минут отличаются «Булава», «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Авангард» и «Орешник».
«Предположу, что «Калибры» также способны нести ядерную боевую часть, как и крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Наиболее краткий путь — через Северный Ледовитый океан. Также, если бить с Камчатки или Чукотки, территории США достигнет «Орешник». Подлетное время колеблется от 30 минут до часа», — поделился эксперт в беседе с NEWS.ru.
Ранее полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Он отметил, что у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. Однако прилет «Орешника» приведет к уничтожению авианосцев последует спустя 30 секунд.

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#сша
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Зеленский резко изменился в своих заявлениях об СВО
Sky News: Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем
21 декабря 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Владимир Зеленский признался в том, что боевики ВСУ не в состоянии вернуть утраченные территории при помощи боевых действий, передает Sky News, отмечая резкие перемены в настроении главы киевского режима.
«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — гласит публикация.
Непоследовательность действий Владимира Зеленского прослеживается уже давно. В частности, заявляя о некой своей «формуле мира», он продолжал при этом выпрашивать вооружения у своих заокеанских союзников. К слову, те тоже говорили о так называемом мире «через силу».

Перед этим сообщалось о том, что сейчас происходит в Курахово Донецкой народной республики.

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#война
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Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово
Замкомандира «Кобры»: боевики ВСУ бросают своих при отступлении в Курахово
21 декабря 2024, 16:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Боевики ВСУ дезориентированы, некоторые из них сдаются в плен, кто-то сопротивляется и ликвидируется на месте, рассказал РИА Новости российский командир, чей позывной «Купол».
«…В частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав», — пояснил военнослужащий ВС РФ.

Купол добавил, что российские войска стремительно продвигаются. Говоря конкретней, подразделение Купола, по его словам, отвечает за то, чтобы закрепиться и произвести зачистку за штурмовиками.

Перед этим в Генштабе ВСУ проинформировали британских журналистов о дефиците в войсках и возникших в связи с ним переводах боевиков. Читайте подробнее в нашем материале.

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