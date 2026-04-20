Пленный ВСУ рассказал, как таксисты сдают пассажиров призывного возраста в военкоматы

20 апреля 2026, 05:07

Пленный украинский боец Герман: Таксисты на Украине сдают мужчин ТЦК за деньги

Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал, что таксисты на Украине сотрудничают с работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и сдают пассажиров призывного возраста за вознаграждение. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, схема действует так: человек вызывает такси и садится в машину, не подозревая об опасности, а водитель оценивает, подходит ли пассажир под критерии — возраст примерно от 25 до 60 лет. Во время поездки таксист отправляет адрес клиента в территориальный центр комплектования. Когда пассажир приезжает в нужное место, его уже ждёт группа для принудительной мобилизации.





В Киеве сотрудники ТЦК насильно забрали мужчину прямо из маршрутки

«Таксисты получают за это деньги, откат какой-то... Это даже на официальном уровне говорят, что у ТЦК есть план по мобилизации. Каждая группа должна привезти столько-то человек», — пояснил собеседник агентства.