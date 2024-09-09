ВСУ бежали из Красногоровки, город находится под контролем ВС РФ

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Оставшиеся части ВСУ вынуждены были бежать из Красногоровки в ДНР, город полностью перешел под контроль российских сил. Об этом сообщает народная милиция ДНР.
«Благодаря слаженной работе, профессиональному командованию и высокому уровню самоотдачи личного состава “Южной” группировкой войск полностью освобожден и зачищен населённый пункт Красногоровка», — говорится в сообщении.Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.
В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.
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