ВСУ бежали из Курахова, идет зачистка города

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Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе со ссылкой на российских бойцов, воюющих на том направлении.
«Курахово — наш! Идёт зачистка города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ВСУ пытаются в спешке бежать под прицелом российских артиллеристов. Также российские бойцы установили контроль над селом Константинопольское.
Ранее командование ВСУ официально объявило об отводе своих войск с позиций к югу от Курахово. При этом отдельные части ВСУ уже несколько недель хаотично отступали с позиций в городе без соответствующего приказа.
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Элина Позднякова