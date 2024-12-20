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Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своей сводке.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В июне президент предложил варианты мирного разрешения конфликта, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Ранее стало известно, что на Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В июне президент предложил варианты мирного разрешения конфликта, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Ранее стало известно, что на Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова