ВСУ официально подтвердили выход из «Успеновского мешка» южнее Курахово

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Главком ВСУ Александр Сырский решил вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово в ДНР. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортица».
Там опровергли, что отдельные подразделения ВСУ еще находятся в окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.
Уточняется, что украинские части, которые обороняли позиции, отошли во избежание окружения. На сегодняшний день, по данным группировки, они продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское.
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«Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские части, которые обороняли позиции, отошли во избежание окружения. На сегодняшний день, по данным группировки, они продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское.
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Элина Позднякова