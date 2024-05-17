ВСУ бежали со многих позиций в Нетайлове под Авдеевкой

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Украинские подразделения спешно покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово в районе Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.
Согласно сообщению, в населённом пункте находилось сразу несколько бригад ВСУ.
При этом добавляется, что ВСУ постоянно пытались перебросить туда резервы, однако эти действия успехом не увенчались.
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«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — говорится в сообщении.
При этом добавляется, что ВСУ постоянно пытались перебросить туда резервы, однако эти действия успехом не увенчались.
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Элина Позднякова