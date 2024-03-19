ВСУ бежали со своих позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

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Украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Ожесточенные бои у Тоненького и Орловки принесли свои результаты. Там под натиском нашей армии вооруженные формирования Украины покинули целый ряд позиций», — цитирует ТАСС Климаковского.
Кроме того, по его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.
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