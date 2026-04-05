ВСУ больше 30 раз ударили за сутки по Курской области

Губернатор Хинштейн: ВСУ за сутки 34 раза ударили артиллерией по Курской области
Фото: istockphoto/N-sky

За прошедшие сутки украинские войска 34 раза обстреляли из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области.



Средствами ПВО сбито 48 беспилотников различных типов. Жертв и пострадавших нет, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 4 апреля до 07:00 5 апреля сбито 48 вражеских беспилотников различного типа», — говорится в публикации.


Глава региона также уточнил, что 18 раз БПЛА атаковали территорию области с использованием взрывных устройств. Обошлось без погибших и раненых.
Никита Кротов

