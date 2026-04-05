ВСУ больше 30 раз ударили за сутки по Курской области

Губернатор Хинштейн: ВСУ за сутки 34 раза ударили артиллерией по Курской области
За прошедшие сутки украинские войска 34 раза обстреляли из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области.
Средствами ПВО сбито 48 беспилотников различных типов. Жертв и пострадавших нет, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 4 апреля до 07:00 5 апреля сбито 48 вражеских беспилотников различного типа», — говорится в публикации.Глава региона также уточнил, что 18 раз БПЛА атаковали территорию области с использованием взрывных устройств. Обошлось без погибших и раненых.