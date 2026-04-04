В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал предприятие, погиб сотрудник

В Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины произвёл удар по предприятию. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.





В результате атаки погиб один из сотрудников организации.

«Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории «Севского ДРСУ», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал глава региона.