В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал предприятие, погиб сотрудник
В Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины произвёл удар по предприятию. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
В результате атаки погиб один из сотрудников организации.
«Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории «Севского ДРСУ», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал глава региона.Богомаз добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.
