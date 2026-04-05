ВСУ ранили пассажиров микроавтобуса в российском регионе
Семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, боевики атаковали беспилотником бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. Транспорт использовался для перевозки людей на работу. Одна женщина и четверо мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Бойцы «БАРС-Белгород» и самообороны доставили их в ЦРБ.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу. Еще двоих человек с баротравмами госпитализировала бригада скорой помощи, сейчас они проходят обследование.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск.
