«Что-либо интересное»: базу украинских призывников продают в сети

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Базу данных призывников Украины можно купить в сети. Как пишет РИА Новости, персональная информация украинцев размещена на крупнейшем форуме во всемирной паутине. По информации журналистов, база содержит в себе 678 строк с персональными данными будущих боевиков ВСУ, чей возраст от 18 до 25 лет.
В частности, речь идет о ФИО, прописке, номерах телефонов, датах рождения и даже принадлежности к военкомату. Стоимость базы составляет три тысячи евро. Либо продавец требует «что-либо интересное». Юзер-торговец зарегистрирован на форуме накануне, 23 сентября.
Ранее в России оценили позицию президента Ирана по конфликту на Украине. Прочесть подробности можно здесь.
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Никита Кротов