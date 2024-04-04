ВСУ боятся использовать военную технику у линии фронта

Фото: iStock/JARAMA
ВСУ боятся использовать военную технику рядом с линией соприкосновения, так как российские военные оперативно вычисляют и уничтожают её. Об этом рассказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«Сейчас уже технику туда (к линии фронта – ред.) не загонишь, её достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — пояснил Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».
Он также пожаловался на преимущество ВС РФ в воздухе, а страны Запада никак не поставляют Украине истребители F-16. Кроме того, по словам Лапина, российские авиабомбы представляют большую угрозу для украинских сил. А обстановка для ВСУ на многих направлениях складывается крайне тяжело.
Читайте также:
«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев
ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
ВСУ без боя лишились механизированной бригады из-за нехватки техники
Элина Позднякова