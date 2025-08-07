Ошибочный перевод 71,5 тысячи долларов сорвал поставки дронов ВСУ в Сумскую область

07 августа 2025, 07:01

Фото: iStock/kuppa_rock

Ошибочный банковский перевод почти 3 миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов) сорвал поставки комплектующих для БПЛА ВСУ в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские судебные документы.





Согласно информации в материале, 5 июня воинская часть ВСУ перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ «КБ АТЕЙ» по контракту на поставки для дронов. Однако из-за схожести названий 2 999 763 гривны ошибочно попали на счет ТОВ «АТЕЙ Технолоджи». Официально, ее директором и единственным владельцем является Егор Голявко.



После обнаружения ошибки Виталий Подвиженко, связанный с компанией-получателем (ТОВ «КБ АТЕЙ»), немедленно уведомил Голявко о принадлежности средств государству и их критической важности для военных поставок.



