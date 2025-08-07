Ошибочный перевод 71,5 тысячи долларов сорвал поставки дронов ВСУ в Сумскую область
Ошибочный банковский перевод почти 3 миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов) сорвал поставки комплектующих для БПЛА ВСУ в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские судебные документы.
Согласно информации в материале, 5 июня воинская часть ВСУ перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ «КБ АТЕЙ» по контракту на поставки для дронов. Однако из-за схожести названий 2 999 763 гривны ошибочно попали на счет ТОВ «АТЕЙ Технолоджи». Официально, ее директором и единственным владельцем является Егор Голявко.
После обнаружения ошибки Виталий Подвиженко, связанный с компанией-получателем (ТОВ «КБ АТЕЙ»), немедленно уведомил Голявко о принадлежности средств государству и их критической важности для военных поставок.
Голявко первоначально пообещал решить вопрос, но уже 6 июня заявил о неполучении денег, а с 12 июня перестал выходить на связь.
Расследование показало, что уже 5 июня он вывел полученные средства: 1 млн гривен на банковский счет и 1,999 млн гривен на счет ФОП. Это привело к остановке деятельности «КБ АТЕЙ», срыву поставок дронов и, по версии следствия, создало угрозу для жизни украинских военных на фронте в Сумской области.
13 июня полиция Киевской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). 23 и 27 июня суд арестовал средства на счетах Голявко и потребовал предоставить доступ к его банковской информации и документам компаний.
Этот инцидент является доказательством серьезных уязвимостей в системе военных поставок Украины.