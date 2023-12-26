ВСУ бросают женщин в составе ДШБ ВСУ на Купянское направление

Фото: iStock/Mariia Kokorina
ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район Синьковки с Житомира спешно перебрасывают резервы 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ. Данные военнослужащие в большинстве случаев не имеют боевого опыта и навыков обращения с оружием», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что по прибытии бойцов ВСУ в Чугуев, им изменили штатно-должностной список, выдали дополнительный боекомплект и отправили на линию соприкосновения под Купянск в качестве штурмовиков. Марочко уточнил, что в составе взвода присутствуют украинские женщины.
Читайте также:
Ивановские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском
На Украине заговорили об отступлении ВСУ из-за решения Путина
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить
Элина Позднякова