ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом
Украинские бойцы оставили 1000 сослуживцев в окружении российских войск в городской агломерации между Красноармейском и Димитровом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
ВСУ не предпринимают пехотные атаки на село Ровное уже четыре дня. Это ключевой населенный пункт в окружении на севере Красноармейска.
Российским войскам осталось взять под контроль только одну улицу. Димитров также находится под угрозой.
При этом выжившим предлагали сдаться, говорится в статье. Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
