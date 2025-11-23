ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом

23 ноября 2025, 13:47

Mash: Командование ВСУ бросило в котле под Красноармейском около тысячи бойцов

Фото: iStock/Diy13

Украинские бойцы оставили 1000 сослуживцев в окружении российских войск в городской агломерации между Красноармейском и Димитровом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.