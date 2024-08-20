Военные медики на Курском направлении попали в засаду ДРГ

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba
Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, что военные медики, которые эвакуировали раненых, попали в засаду ДРГ. Об этом информирует РИА Новости.
«Несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — поделился он.
Военные медики рассказали, что ранения, которые люди получают на Курском направлении, отличаются от ранений на других участках фронта. По словам «Фрегата», большая часть — это пулевые ранения.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В Крыму уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Президент Чехии допустил принятие Украины в НАТО
Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР
Дарья Осипова