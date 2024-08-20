Военные медики на Курском направлении попали в засаду ДРГ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский пытается повторить тактику гитлеровского маневра, предпринятого во время Второй мировой войны. По мнению Шеремета, украинские войска, стремящиеся к захвату Курской области, ожидает судьба немецких фашистов, потерпевших поражение в битве на Курской дуге в 1943 году.