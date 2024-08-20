Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников

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Жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Об этом пишет РИА Новости.
Женщины неделю прятались в погребе, потому что иностранные наемники и украинские военные вели обстрел. Местные жительницы не ожидали, что в их селе сложится такая ситуация, поэтому не сразу решились покинуть дом и попросили родных не приезжать за ними. Однако спустя неделю в погребе, они решили уйти.
По словам Ирины Кириченко, начали уходить они 12 августа. Женщины собирались не идти напрямик, а пройти там, где никого нет, потому что летали дроны.
Ирина рассказала, что в районе села Большое Солдатское они поймали попутку. Водитель довез их до села Клыково, где женщины смогли дозвониться до родных.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Ирины Кириченко, начали уходить они 12 августа. Женщины собирались не идти напрямик, а пройти там, где никого нет, потому что летали дроны.
«Мы видели, как съехал танк, повреждена часть моста, который соединяет два села. Потом мы увидели в луже земля свежая, там были следы от шин, возможно, это была та установка, которая сильно била наше село. Потом мы увидели обломки от этих ракет. Наверное, километров 20 мы шли. Потому что дроны летали, а мы прятались. У нас все время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится. Мы видели, как кто-то сидел в посадках», – вспоминает девушка.
Ирина рассказала, что в районе села Большое Солдатское они поймали попутку. Водитель довез их до села Клыково, где женщины смогли дозвониться до родных.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова