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На видео попали последствия падения дронов ВСУ, сбитых в Подмосковье

Водитель заснял на видео последствия падения летевшего на Москву БПЛА
Фото: istockphoto.com/ru/Naypong

Фото: istockphoto.com/ru/Naypong

Последствия падения в районе подмосковного Раменского летевшего на Москву дрона ВСУ попали на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Поврежден автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы», — говорится в материале.

Водителю удалось заснять на видео последствия падения беспилотника в деревне Становое под Раменским. Согласно предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек.






По данным Минобороны России, средства ПВО утром отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ.

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В Курахово ДНР идут городские бои
10 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начались городские бои, информирует ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«На территории города идут городские бои», — сообщают силовики.
Российские силовые структуры также передали, что Вооружённые силы Украины стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат».

В настоящий момент украинскую армию поджимают с северных, южных и западных пригородов.

«Клещи сжимаются», — отмечают представители структур.
Ранее Минобороны Российской Федерации сообщали, что утром 10 ноября российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ. 34 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Подмосковьем, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Волченка в ДНР
10 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска в ходе наступательной операции освободили населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наступление российских войск на Донбассе продолжает успешно развиваться. Новости об освобождении всё новых и новых населённых пунктов поступают практически каждый день. Противник не в состоянии удерживать занимаемые рубежи и вынужден отступать под натиском частей ВС РФ.

Иногда ВСУ предпринимают попытки контратак, но чаще всего они завершаются неудачей и приводят только к новым потерям и последующему ещё более стремительному продвижению российских войск. Как это было, например, под Купянском, где противник пытался контратаковать, но был рассеян артиллерией, а затем российские подразделения, преследуя отступающих, захватили 23 (!) опорных пункта ВСУ и приблизились к городу на расстояние в полтора километра.

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#всу
#вс рф
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Боец ВСУ объявил, что «Миротворец»* используют для вымогательств
10 ноября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/ vchal

Украинский портал «Миротворец»*, на котором публикуют персональные данные неугодных киевскому режиму граждан, существует и используется для вымогательств, информирует командир разведывательного подразделения армии Украины Денис Ярославский.
«Одних туда сунули, вторых. Ко мне обращаются, спрашивают, как можно порешать, чтобы убрали информацию с «Миротворца»*? Люди вообще не при делах, а с них требуют за это деньги», — подчеркнул боец в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.

Денис Ярославский отмечает, что поначалу проект создавался как «частная история», а в настоящее время его используют в качестве инструмента для шантажа и угроз.

Стало известно, что избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа убрали из базы «Миротворца»*, а также с портала пропала страница с личными данными американского предпринимателя и основателя компании «SpaceX» Илона Маска.

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* По решению суда запрещен в РФ
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#украина
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«Потеряет свое пособие»: Сын Трампа посмеялся над Зеленским
Сын Трампа заявил, что Зеленский скоро потеряет «свое пособие»
10 ноября 2024, 12:35

Владимир Зеленский (Фото: riamediabank.ru/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Об этом в своих соцсетях написал сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.
Сын Трампа опубликовал ролик, в котором высмеял отправку денег украинским властям.

«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — подписал видео Трамп-младший, на котором расстроенный Зеленский стоит рядом с избранным президентом Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Минобороны России отчиталось об уничтожении 70 украинских дронов за утро
Минобороны РФ: ПВО сбила 70 украинских дронов за утро
10 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto.com/ru/vadimrysev

Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из 70 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, 34 БПЛА ликвидировали над Подмосковьем, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями. Уточняется, что дроны также сбивали над Домодедово, Раменским и Коломной.

Ранее сообщалось, что очевидец заснял на видео последствия падения беспилотника в районе Раменского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#раменское
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#женщина
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#коломна
#дома
#пво
#дроны
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Стало известно о ликвидации на Украине британского наемника
Sky News: британец Каллум Тиндал-Дрейпер убит на Украине
10 ноября 2024, 11:50

Фото: istockphoto.com/ru/Arseniy45

Британский наемник ликвидирован на Украине. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.
Уточняется, что речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Согласно информации источника, он был убит 5 ноября.

Отмечается, что британскому внешнеполитическому ведомству известно об убитом наемнике.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над Орловской областью сбили 10 беспилотников ВСУ

Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье

Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео
#спецоперация
#великобритания
#наемники
#всу
#сво
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Над Орловской областью сбили 10 беспилотников ВСУ
10 ноября 2024, 11:29

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно предварительным данным, ​пострадавших и ​повреждений нет. По словам Клычкова, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву
#орловская область
#беспилотник
#губернатор
#пво
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Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье
Женщина попала с ожогами в реанимацию после атаки дронов в Московской области
10 ноября 2024, 11:15

Фото: istockphoto.com/ru/Iulianna Est

В Подмосковье от осколков во время атаки дронов пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Пострадавшей 52 года. В результате вражеской атаки женщина получила ожоги лица, шеи и рук.

На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.

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#женщина
#бпла
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#воробьёв
#пво
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Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео
SHOT опубликовал кадры уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским
10 ноября 2024, 11:04

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Момент уничтожения украинского дрона в небе над Раменским попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах можно заметить летящий беспилотный летательный аппарат. Буквально через несколько секунд он взорвался в воздухе.




По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего было ликвидировано 32 дрона. Опасность БПЛА отменена в Раменском и Жуковском округах.

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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего дрона ВСУ

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#аппарат
#опасность
#всу
#раменский район
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