На видео попали последствия падения дронов ВСУ, сбитых в Подмосковье

Фото: istockphoto.com/ru/Naypong
Последствия падения в районе подмосковного Раменского летевшего на Москву дрона ВСУ попали на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Поврежден автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы», — говорится в материале.
Водителю удалось заснять на видео последствия падения беспилотника в деревне Становое под Раменским. Согласно предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек.
По данным Минобороны России, средства ПВО утром отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ.
Читайте также:
Минобороны России отчиталось об уничтожении 70 украинских дронов за утро
Стало известно о ликвидации на Украине британского наемника
Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье
Екатерина Коршунова