ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар

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Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за минувшие сутки были обстреляли украинскими войсками пять раз. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что силами российских ПВО над территорией города и станции были сбиты три украинских дрона.
В результате обстрелов ВСУ было повреждено административное здание.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, успешно обслуживает все объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку.
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В результате обстрелов ВСУ было повреждено административное здание.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, успешно обслуживает все объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку.
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Анастасия Чинкова