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В рядах украинской армии фиксируется массовое дезертирство среди молодых призывников. Об этом сообщила радиостанция Europe1, ссылаясь на офицера ВСУ.
«Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников», — говорится в сообщении.
Кроме того, издание передаёт слова вернувшегося из зоны российской спецоперации французского военного, который рассказал, что Киев больше обсуждает с представителями стран-партнёров проблему призыва, а не поставку дополнительного вооружения.
Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.
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