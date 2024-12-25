ВСУ готовят к обороне крупнейшее шахтоуправление «Покровское»

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ВСУ готовятся к обороне на главном угольном предприятии Украины — шахтоуправлении «Покровское». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«По нашей информации, у шахты «Покровское» готовятся оборонительные позиции. Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики. Очевидно, предприятие готовят к обороне», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины. По последним данным, расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров.
Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.
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