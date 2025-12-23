ВСУ готовят новые провокации под Сумами и по всей линии фронта

23 декабря 2025, 15:00

Генерал Попов: ВСУ выберут тактику ДРГ под Сумами и по всей линии фронта

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины планируют использовать тактику диверсионно-разведывательных групп на Сумском направлении и всей линии фронта.