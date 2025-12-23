ВСУ готовят новые провокации под Сумами и по всей линии фронта
Вооруженные силы Украины планируют использовать тактику диверсионно-разведывательных групп на Сумском направлении и всей линии фронта.
Об этом сообщил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в интервью для NEWS.ru. Он отметил, что для предотвращения этих действий российские войска должны уничтожить резервы, контролируемые главкомом ВСУ Александром Сырским.
По мнению эксперта, активные действия украинских сил могут проявиться не только под Сумами, но и на Брянщине и Курском направлении. Генерал предостерег от провокаций, которые могут происходить по всей линии фронта. Он подчеркнул, что появление украинских ДРГ на границе с российскими областями выглядит как ответный удар, однако на самом деле это разведка боем, направленная на проверку оборонительных линий ВС РФ.
Анализируя события осенне-зимнего периода 2025 года, Попов указал на переброску подразделений Сырского и их действия в разных районах. Он предсказал, что такая тактика продолжится, пока не будут выбиты все резервы под его командованием.
