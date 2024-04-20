Зеленский не получит запрашиваемой военной техники, заявили в США

Президент Украины Владимир Зеленский не получит западное оружие в том количестве, которое требует от западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что Зеленский составил список желаний, который, вероятно, и выдаёт за свой план.
Однако получить истребители F-16 или артиллерийское оружие в необходимом для ВСУ количестве он не сможет, поскольку у союзников таких запасов просто нет.
Вместе с тем Миршаймер заявил, что никакое количество вооружения уже не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом по количеству имеющегося вооружения и по численности армии.
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Однако получить истребители F-16 или артиллерийское оружие в необходимом для ВСУ количестве он не сможет, поскольку у союзников таких запасов просто нет.
Вместе с тем Миршаймер заявил, что никакое количество вооружения уже не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом по количеству имеющегося вооружения и по численности армии.
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Анастасия Чинкова