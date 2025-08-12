ВСУ завершают ротацию 92-й бригады в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают ротацию 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
На данном участке фронта, по словам собеседника агентства, ситуация остается стабильной и без существенных изменений. Однако в социальных сетях поступают сообщения, что 92-я и 57-я бригады ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой техники, включая пикапы и квадроциклы. По данным источников, имеющиеся в наличии транспортные средства быстро выходят из строя, что создает дополнительные трудности для подразделений.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: