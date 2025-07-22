ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха, опасаясь российского наступления

22 июля 2025, 07:52

Фото: iStock/Irina Piskova

По информации, полученной от украинского военнослужащего, который сотрудничает с пророссийским подпольем, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит резервы из уже имеющих боевой опыт солдат в связи с возможным наступлением армии России. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно его словам, для формирования этих резервов отбираются только те военнослужащие, которые уже «понюхали пороха». Чтобы попасть в этот резерв, необходимо пройти через сложные боевые операции, такие как штурмы и восстановление утраченных позиций. В случае прорыва фронта со стороны ВС РФ, эти бойцы будут направлены для остановки наступления, а также для фланговых ударов. В случае окружения Славянско-Краматорской агломерации с запада, часть резервистов будет использована для деблокировки. Также военнослужащий отметил, что большинство из вновь сформированных резервистов составляют насильно призванные люди.





«Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные», — добавил он.