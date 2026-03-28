ВСУ имитируют свое присутствие в Сумской области

28 марта 2026, 07:30

Пленный сообщил о попытках ВСУ создать видимость присутствия в Сумской области

Украинское командование отправляет своих солдат на позиции в Сумской области, чтобы создать видимость их занятости. Об этом рассказал инструктор-медик 5-го отряда 119-й бригады теробороны ВСУ Андрей Миронов, сдавшийся в плен ВС РФ.





По его словам, которые приводит ТАСС, боевиков отправляют на неподготовленные позиции, где они должны создать имитацию присутствия. При этом состояние укреплений и блиндажей не учитывается — военнослужащих просто бросают в определенные точки, чтобы они оставили следы пребывания.

«Украинское командование направляет людей на позиции [в Сумской области], чтобы сделать видимость, [что там кто-то есть]. [Командованию] было сказано, что позиции не готовы к тому, чтобы нести там службу», — сказал Миронов.