ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Проблемы с натовской бронетехникой испытывают боевики ВСУ из-за жары. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, высокая температура воздуха, а также засушливая погода вызвали засор воздушных фильтров, что привело к дестабилизации работы двигателя и вызвало повышенный износ узлов и агрегатов.
Кроме того, Марочко объяснил, что клин моторов у техники Запада происходит из-за несовершенства систем охлаждения.
Помимо всего прочего, украинские военные практически не обслуживают технику, им не хватает профессионалов для устранения неполадок.
До этого сообщалось, что в мае 45 украинцев научились управлять гаубицами Caesar во Франции по ускоренной программе.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
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Помимо всего прочего, украинские военные практически не обслуживают технику, им не хватает профессионалов для устранения неполадок.
До этого сообщалось, что в мае 45 украинцев научились управлять гаубицами Caesar во Франции по ускоренной программе.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
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Никита Кротов