ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары

Проблемы с натовской бронетехникой испытывают боевики ВСУ из-за жары. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, высокая температура воздуха, а также засушливая погода вызвали засор воздушных фильтров, что привело к дестабилизации работы двигателя и вызвало повышенный износ узлов и агрегатов.