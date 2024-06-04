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ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары

Марочко:ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары
04 июня 2024, 11:28
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Проблемы с натовской бронетехникой испытывают боевики ВСУ из-за жары. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, высокая температура воздуха, а также засушливая погода вызвали засор воздушных фильтров, что привело к дестабилизации работы двигателя и вызвало повышенный износ узлов и агрегатов.
Кроме того, Марочко объяснил, что клин моторов у техники Запада происходит из-за несовершенства систем охлаждения.

Помимо всего прочего, украинские военные практически не обслуживают технику, им не хватает профессионалов для устранения неполадок.



До этого сообщалось, что в мае 45 украинцев научились управлять гаубицами Caesar во Франции по ускоренной программе.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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#новости
Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области
Ганчев: продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за резервов ВСУ
04 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление российских вооруженных сил в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов украинской армии. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Он также отметил, что российские войска окопались в регионе, заняв стратегически выгодные позиции, которые препятствуют контратакам украинских вооруженных сил.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что стратегия защиты каждого метра территории, применяемая президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, позволяет российским войскам эффективно изматывать украинских солдат.

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#всу
#солдат
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Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага у бойцов СВО
Свердловский депутат Госдумы Иванов заявил, что бойцы СВО страдают от комаров
04 июня 2024, 11:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участники спецоперации жалуются на многочисленных комаров. Об этом Иванов написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было установлено, что в настоящее время множество неудобств по всей линии фронта создают именно комары. После с депутатом связались сами участники специальной операции, которые сражаются на авдеевском направлении, они подтвердили слова Карякина.

Иванов подчеркнул, что в текущем году комаров особенно много. По этой причине для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов.

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#вс рф
#солдаты
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СК просит арестовать белорусского гребца Шурмея и 3 наемников за участие в СВО против РФ
04 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Yingko

Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда Москвы, в который поступили соответствующие материалы следствия.
Отмечается, что в перечень наемников помимо Шурмея попали: Фрейзер Д. Р., Гата И. и Варшанидзе С. Согласно данным следствия, против них возбуждено дело по ч. 3 ст. 359 УК России.

Напомним, Павел Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. В настоящее время он принимает участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белоруссия
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Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Орбан: разрешение на удары по РФ чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине
04 июня 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

Разрешение западных стран на атаки Киева по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию НАТО в украинский конфликт.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale.

«Если позволить Украине атаковать Россию оружием, поставленным в том числе Италией, это вызовет сильную реакцию России и приблизит риск вовлечения НАТО», — предупредил Орбан.
Он также отметил важность выбора между изоляцией конфликта и поиском дипломатического решения или углублением участия в войне.

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Генсек НАТО заявил, что Россия быстрее ожидаемого усилила оборонную промышленность
04 июня 2024, 10:55

Фото: сайт НАТО

Россия укрепила свою оборонную промышленность быстрее, чем предполагалось, тогда как странам НАТО понадобилось больше времени на увеличение производства вооружений.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости.

«Действительно, Россия смогла укрепить свою оборонную промышленность быстрее, чем мы предполагали. В то же время, союзники по НАТО потратили больше времени, чем следовало, на увеличение производства», — отметил он.
26 мая Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company, сообщил, что Россия производит артиллерийские боеприпасы втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и по стоимости, примерно равной четверти их затрат.

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Раненый боец СВО сообщил об угрозах командования
Раненый участник СВО сообщил о требовании командира вернуться в Луганск
04 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Призванный на СВО житель Якутии Максим Маслов рассказал об угрозах со стороны командования. Об этом пишет сетевое издание «Волгоград Онлайн».
Сообщается, что после получения ранения боец на протяжении нескольких месяцев находится в Волгограде. Он пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. Все это время военный вынужден снимать жилье.

По его словам, с ним вышло на связь командование. В доказательство своих слов он показал переписку с замполитом его подразделения. Кроме того, военнослужащий заявил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела.

«Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Reuters: Италия может передать Украине вторую систему ПВО
04 июня 2024, 09:58

Фото: iStock/okfoto

Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает Reuters.
Данная система может войти в девятый пакет помощи Киеву от Рима. Отмечается, что его могут одобрить в ближайшее время.

Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая находится в Кувейте, но при этом она вскоре должна вернуться в Италию.

Напомним, SAMP/T — это единственная европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели.

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#спецоперация
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Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777
04 июня 2024, 09:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета самоходной артиллерийской установки «‎Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.
«155-мм — «три топора» (гаубицы М777) — работают в ответ, но их осталось очень мало, и их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем», — рассказал он.

По его словам, количество пораженных расчетом целей «идет на десятки». Речь идет об уничтожении военной техники, личного состава, блиндажей и укреплений Вооруженных сил Украины, огневых точек. Наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы в рядах украинских сил остаются ударные беспилотники, рассказал он. Боец добавил, что для этого артиллеристы оборудовали боевую машину дополнительными средствами защиты.

«Важно, чтобы во время сброса граната детонировала как можно дальше от корпуса машины и ее экипажа», — рассказал командир.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в городе
04 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/RamonCast

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что во вторник, 4 июня, зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах в Днепропетровске.
По словам Лысака, в результате падения ракетных обломков появился пожар. Какие именно гражданские объекты получили повреждения, глава Днепропетровской ОВА не уточнил.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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