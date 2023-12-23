ВСУ испытывают серьёзные проблемы на Купянском направлении

Фото: iStock/Mariia Kokorina
В Харьковской области на Купянском направлении сложилась тяжёлая ситуация для ВСУ.
Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, Киев не может обеспечить армию требуемым количеством людей и вооружений. По мнению Кривоноса, это происходит из-за неспособности властей обеспечить мобилизационный план. В итоге ВСУ нечем ответить на наступление российских войск, считает генерал.
Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами.
Читайте также:
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров
Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
«Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении», — заявил Кривонос.
Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами.
Читайте также:
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров
Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
Мария Фирсова