ВСУ использовали более 400 раз в ходе СВО химсредства борьбы с беспорядками

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ВСУ в ходе СВО применили химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов более 400 раз. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — сказал Кириллов.
По его словам, ВСУ применяли химсредства в районе Донецка, а также в Богдановке, Аотемовске, Кременной и Горловке. Также применение подобных средств было зафиксировано на красно-лиманском и богуславском направлениях.
Он также сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
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