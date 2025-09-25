ВСУ использовали в Калиновском немецкий пулемет времен Великой Отечественной

25 сентября 2025, 09:31

Фото: iStock/Irina Piskova

Штурмовики Восточной группировки во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области нашли на позициях украинских войск необычные трофеи. Среди них оказались как современное натовское вооружение, так и немецкий пулемет времён Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.