ВСУ использовали в Калиновском немецкий пулемет времен Великой Отечественной
Штурмовики Восточной группировки во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области нашли на позициях украинских войск необычные трофеи. Среди них оказались как современное натовское вооружение, так и немецкий пулемет времён Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.
Российский военный с позывным Фомич рассказал, что среди захваченного оружия находился американский пулемет M2 калибра 12,7 мм, который стоял на станине в ДОТе. Особенное удивление вызвал немецкий пулемет MG 42, который использовался во время Второй мировой войны. Солдат подчеркнул, что такое оружие не ожидали увидеть в современных условиях.
Кроме того, штурмовики захватили современный автомат канадского производства калибра 5,56 мм. Эти находки подчеркивают разнообразие используемого вооружения на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: