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ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«В районе хутора Олешня противник рассредоточил сводные отряды из 80-й ОДШБр и 41-й ОМБр в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах. По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на сегодняшний день российские силы продолжают уничтожать личный состав украинской армии в Курской области.
Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что ВСУ стягивают все возможные силы к селу Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией.
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Элина Позднякова