ВСУ контратакуют в Волчанске и Липцах

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ВСУ за последние сутки значительно усилили атаку в Волчанске и Липцах. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последние сутки противник предпринял множество попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Количество атак по сравнению с предыдущими сутками возросло почти в полтора раза», — написал Марочко на своей странице в соцсети ВКонтакте.
По его словам, штурмовые подразделения ВСУ действуют при поддержке артиллерии. Кроме того, украинская армия активно использует различные дроны регулярно меняя тактику нанесения ударов.
Накануне стало известно, что российский боец, оператор дрона, заметил, как украинская армия подтягивает дополнительные резервы в Харьковской области, что указывает на грядущее контрнаступление ВСУ на данном направлении.
Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника, ВСУ стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелонам обороны.
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