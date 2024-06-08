ВСУ лишились свыше 400 военных за сутки в зоне действия группировки «Юг»

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Подразделения группировки войск «Юг» за сутки ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и техники сразу семи бригад украинских войск вблизи населённых пунктов Часов Яр, Красное, Зализнянское, Григоровка и Калинина в ДНР.
В результате проведённых операций ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП), гаубицу Д-50 калибра 152 миллиметра, гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра и орудие М119 калибра 105 миллиметров американского производства.
Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
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В результате проведённых операций ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП), гаубицу Д-50 калибра 152 миллиметра, гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра и орудие М119 калибра 105 миллиметров американского производства.
Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Анастасия Чинкова