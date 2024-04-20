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ВСУ маскируются под гражданских лиц, заявил российский военный

20 апреля 2024, 06:37
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Командир российской артиллерийской части обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ношении гражданской одежды при исполнении служебных задач в Харьковской области, передает РИА Новости.
«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», – заявил военный.

Он отметил, что подобная тактика в основном используется операторами беспилотников. По словам командира подразделения, они добираются до места высадки на гражданских автомобилях, чтобы следить за российскими войсками. Он добавил, что запуски беспилотников фиксируются с того места, куда прибывают машины.



Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что элитная бригада ВСУ оставила свои позиции под Часовым Яром. По словам эксперта, 25-я бригада «уже сдалась», а 67-я бригада отказалась отправляться на этот фронт.

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#вс рф
В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
Минобороны: группировка «Днепр» близка к освобождению Работино
20 апреля 2024, 06:36

Фото: iStock/fortton

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ Роман Кодрян сообщил, что за прошедшие сутки армия успешно провела действия по освобождению населенного пункта Работино в Запорожской области, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Кодряна, российские войска успешно ликвидировали пять единиц техники и 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ захватили село Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвигаться вглубь линии обороны украинской армии. Село было взято под контроль бойцами группировки «Центр» в ходе активной операции, говорится в сообщении.

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Стали известны детали операции ВС РФ по Харькову
Полковник Трухан: Операция ВС РФ по Харькову будет специфичной
20 апреля 2024, 06:08

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

В интервью «Радио «Комсомольская правда» полковник запаса Центрального агентства Министерства обороны Владимир Трухан прокомментировал ожидания украинской стороны скорого наступления российских войск на Харьков. Также Трухан, отвечая на вопрос, почему атака на объекты инфраструктуры произошла весной, а не объяснил выбор времени нападения на энергосистему города.
«Зимой жителям пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания работает эффективнее, чем само событие – ракетные точечные удары», – заявил эксперт.

По его словам, ситуация с Харьковом обладает спецификой театра военных действий. Трухан отметил, что сделать город с миллионным населением непригодным для жизни на десятилетия – это не российский метод.

Военный эксперт также оценил оборонительные приготовления украинской армии на харьковском направлении. По его словам, на нем были установлены строительные линии и минные поля. С помощью ударных комплексов российская армия ведет разведку, быстро обнаруживает любую военную технику и заманивает противника на поле боя.

«Наши неспешные, но неуклонные действия могут привести к тому, что этот город однажды оставят. История не бесконечна для противника», – подчеркнул Трухан.

Ранее стало известно, когда Россия займет Харьков.

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Российская авиация нанесла удары по Нью-Йорку, сообщили военкоры
RusVesna: Авиация ВКС России нанесли удары по Нью-Йорку
20 апреля 2024, 05:13

Фото: iStock/javarman

Авиационные подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России повторно нанесли удары по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
В данном населенном пункте, известного до 2021 года под названием Новгородское, украинские войска сосредоточили свои силы. На них были сброшены кассетные бомбы РБК-500.

О первой атаке на Нью-Йорк стало известно 17 апреля. Тогда ВКС также применили кассетные боеприпасы против находившихся там войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#всу
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#бомба
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В России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ
Эксперт Корнев: Россия справится с новыми дронами ВСУ
20 апреля 2024, 04:43

Фото: iStock/e-crow

ПВО России может обеспечить защиту от новых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный эксперт Дмитрий Корнев оценил возможности противодействия таким аппаратам в эфире радио Sputnik.
По его словам, Украина может производить беспилотники, способные летать до Сибири, но российские системы ПВО смогут им противостоять.

«Такие беспилотники ничем не отличаются от любых других, и если мы можем обеспечивать ПВО от других беспилотников, то от этих точно так же сможем обеспечить противовоздушную оборону», – сказал он.

Эксперт добавил, что беспилотники могут летать над территорией России, потому что у них нет сплошного радарного поля. По его словам, для защиты от беспилотников необходимо увеличить производство зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь» и передислоцировать комплекс для защиты ключевых объектов. Также можно создать заградительные линии, которые не позволят беспилотникам пролетать вглубь страны.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.

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#всу
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«Спас от обстрелов»: мать ребенка с аутизмом – о погибшем военкоре Еремине
Мать ребенка с аутизмом: Военкор Еремин спас нас от обстрелов в ДНР
20 апреля 2024, 03:18

Фото: iStock/vadimrysev

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году военный корреспондент «Известий» Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из поселка Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью изданию она рассказала, что запомнила доброту и чуткое отношение журналиста к своему ребенку.
«Он нас забрал, рискнул, забрал вдвоем с Колей, привез в Донецк к маме, вынес сумки. Я не видела такой любви к детям, небезразличия к людям», – подробно описала свое спасение женщина.

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев
CNN: Два села и город Часов Яр – сложные места места боев для ВСУ
20 апреля 2024, 02:36

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Села Очеретино и Новокалиново под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) и город Часов Яр представляют собой наиболее сложные для ВСУ места боев, сообщили украинские военные в интервью CNN.
По их словам, передача Очеретино под контроль России поставит под российский огневой контроль лозистические узлы. Речь идет о таких городах, как Константиновка и Покровск, а также селе Великая Новоселка.

«Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели – выйти на границы Донецкой области», – заявил один из украинских офицеров.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия принимает все меры для укрепления обороны в Часовом Яре. Он также предположил, что российские войска планируют захватить город к 9 мая.

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#всу
#вс рф
#сво
#александр сырский
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На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги
«Общественно»: Взрывы прогремели в Конотопе и Сумах на севере Украины
20 апреля 2024, 01:26

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы в двух городах на севере Украины вызвали воздушную тревогу, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва», – уточняется в публикациях.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях северной, западной и центральной части республики. На данный момент следуют отбои.

Ранее в Одессе произошел взрыв. Первые сообщения о взрыве поступили 19 апреля в 13:50. Позже в городе начался пожар. Последующие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.

Глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.

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#украина
#воздушная тревога
#удар
#пожар
#одесса
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Два одесских терминала повреждены, сообщили на Украине
20 апреля 2024, 00:26

Фото: iStock/aapsky

Два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook*.
«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре. Организация является поставщиком пищевой промышленности, в 2020 году она стала крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.

Ранее глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.

Первый взрыв в Одессе прогремел 19 апреля около 13:50. За ним последовал пожар в городе. Другие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.

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#удар
#пожар
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#украина
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Стали известны детали гибели военкора «Известий»
Военный корреспондент «Известий» времени погиб после из-за атаки FVP-дрона
20 апреля 2024, 00:25

Фото: iStock/Diy1

Военный корреспондент «Известия» Семен Еремин погиб в результате атаки FVP-удара во время подготовки репортажа в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте издания.
«После второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», – отмечается в публикации.

Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее, осенью прошлого года, сообщалось, что в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

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#сво
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#дрон
#украина
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