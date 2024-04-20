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Командир российской артиллерийской части обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ношении гражданской одежды при исполнении служебных задач в Харьковской области, передает РИА Новости.
«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», – заявил военный.
Он отметил, что подобная тактика в основном используется операторами беспилотников. По словам командира подразделения, они добираются до места высадки на гражданских автомобилях, чтобы следить за российскими войсками. Он добавил, что запуски беспилотников фиксируются с того места, куда прибывают машины.
Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что элитная бригада ВСУ оставила свои позиции под Часовым Яром. По словам эксперта, 25-я бригада «уже сдалась», а 67-я бригада отказалась отправляться на этот фронт.
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Александр Климов