На Украине не отменили розыск главы переговорной группы РФ Мединского

20 июня 2025, 06:47

РИАН: СБУ не убрала из базы розыска главу переговорной группы России Мединского

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ) не отменила розыск главы российской переговорной группы Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между сторонами. Об этом свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, передает РИА Новости.





Мединский находится в розыске СБУ с 30 мая 2024 года, причем ранее, в 2018 году, он был включен в базу сайта «Миротворец»*. Он остается единственным членом российской делегации, объявленным в розыск.



