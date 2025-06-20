На Украине не отменили розыск главы переговорной группы РФ Мединского

РИАН: СБУ не убрала из базы розыска главу переговорной группы России Мединского
Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ) не отменила розыск главы российской переговорной группы Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между сторонами. Об этом свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, передает РИА Новости.



Мединский находится в розыске СБУ с 30 мая 2024 года, причем ранее, в 2018 году, он был включен в базу сайта «Миротворец»*. Он остается единственным членом российской делегации, объявленным в розыск.

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При этом ни один из членов украинской переговорной группы, включая Рустема Умерова, Сергея Кислицу, Александра Поклада и Олега Луговского, не числится в базе розыска МВД России.

Напомним, что Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о планах по новому раунду переговоров России и Украины. Его проведение ожидается после 22 июня.

*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
Мария Моисеева

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