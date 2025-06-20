На Украине не отменили розыск главы переговорной группы РФ Мединского
РИАН: СБУ не убрала из базы розыска главу переговорной группы России Мединского
Служба безопасности Украины (СБУ) не отменила розыск главы российской переговорной группы Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между сторонами. Об этом свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, передает РИА Новости.
Мединский находится в розыске СБУ с 30 мая 2024 года, причем ранее, в 2018 году, он был включен в базу сайта «Миротворец»*. Он остается единственным членом российской делегации, объявленным в розыск.
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При этом ни один из членов украинской переговорной группы, включая Рустема Умерова, Сергея Кислицу, Александра Поклада и Олега Луговского, не числится в базе розыска МВД России.
Напомним, что Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о планах по новому раунду переговоров России и Украины. Его проведение ожидается после 22 июня.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ