ВСУ меняют военных на экс-заключенных женщин под Николаевым и Херсоном

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Украинское командование заменяет военных ВСУ на заключенных, в том числе женщин, в Николаевской и Херсонской областях. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек», — рассказал Лебедев.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. При этом замминистр обороны страны Наталья Калмыкова сообщала, что службу в рядах ВСУ проходят более 67 тыс. женщин. Большая часть из них служит в санитарных частях либо осуществляет удаленное управление дронами.
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