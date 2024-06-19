ВСУ минируют дороги в попытках остановить наступление ВС РФ

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ВСУ минируют дороги в прифронтовой зоне с помощью БПЛА, это связано с наступлением или с обороной. Об этом рассказал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
«Я знаю точно, что дорога Работино — Токмак, практически постоянно минируется, так же, как и минируется дорога Токмак — Пологи. В этом большого секрета нет. Делается это в первую очередь для поражения нашей техники, которая передвигается по этим дорогам. При этом в случае украинского контрнаступления это усложнит оперативную переброску наших резервов непосредственно в зону украинской попытки прорыва», — рассказал Матюшин в беседе с Царьградом.По его словам, минирование дорог также можно встретить на Донецком направлении и даже в самом Донецке. Мины скидывают беспилотники ВСУ, они радиоуправляемые и могут сработать на металл, работу мобильных телефонов или радиосигналы.
Матюшин считает, что минируя дороги, ВСУ пытаются сорвать наступление ВС РФ. При этом пока нет речи о том, что украинцы планируют новое наступление. По его словам, за месяц жесткой мобилизации на Украине Киев смог создать всего два подразделения, одно из которых является подразделением БПЛА. Кроме того, украинское командование перебрасывает всевозможные резервы в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить российское наступление.
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Элина Позднякова