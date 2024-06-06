Спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии

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Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Добряк» рассказал, как во время разведки он обнаружил позиции Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Российская газета».
Сообщается, что опорный пункт был хорошо спрятан. Российские военные пришли во время ротации противника. Военный вспомнил, как во время осмотра блиндажа услышал звуки приближающейся смены Вооруженных сил Украины.
Военный рассказал, что они ответили — «свои, хлопцы», но увидев у одного на груди флаг украины, он скомандовал — «валим их!». Убитыми оказались грузинские наемники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели, как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?», — поделился он.
Военный рассказал, что они ответили — «свои, хлопцы», но увидев у одного на груди флаг украины, он скомандовал — «валим их!». Убитыми оказались грузинские наемники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова