ВСУ минируют пути отхода с позиций на передовой, чтобы сократить дезертирство

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На Сватовско-Кременском участке ВСУ минируют пути отхода с позиций на передовой, чтобы военные не могли отступать без приказа. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что из-за наступления ВС РФ в районе Новолюбовки пятеро украинских боевиков самовольно покинули позиции.
Таким образом, он сделал вывод, что украинское командование отдало приказ заминировать тыловые районы передовых подразделений, чтобы не дать возможность украинским военным отступать без приказа и бежать с занимаемых позиций.
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«Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось. В районе Ямполовки при аналогичной ситуации в результате подрыва самоликвидировался один украинский боевик, двое — получили ранения», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Таким образом, он сделал вывод, что украинское командование отдало приказ заминировать тыловые районы передовых подразделений, чтобы не дать возможность украинским военным отступать без приказа и бежать с занимаемых позиций.
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Элина Позднякова