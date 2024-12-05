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Российские военные за сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины из поселка Старые Терны, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики у Кураховского водохранилища.
Как сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские силы создали в поселке укрепленные позиции с подземными ходами, что усложнило операцию.
На данный момент в поселке завершается зачистка от оставшихся сил противника.
Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области. Также «Радио 1» писало о том, что экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Ранее сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит рассказал о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек.
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На данный момент в поселке завершается зачистка от оставшихся сил противника.
Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области. Также «Радио 1» писало о том, что экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Ранее сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит рассказал о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек.
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Мария Моисеева