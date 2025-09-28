Достижения.рф

ВСУ начали блокаду в Купянске, оставив гражданских без помощи

В Купянске украинские военные оставили город без снабжения
Фото: Istock / Dovapi

На фоне тяжёлых потерь в районе Купянска украинское командование начало формировать блокаду, сообщает SHOT.



При этом местные жители и бойцы ВСУ в центральной части города остались без необходимой помощи: гражданским не предоставляют поддержку, а военные подразделения — без доступа к медикаментам и воде.

Согласно информации, в Купянске остаются около 800 мирных жителей — выехать смогли не все. Ранее эвакуация проходила при сопровождении украинских военных, однако сейчас они покинули населённый пункт.

Тем временем продвижение российских штурмовых подразделений в городе продолжается. Ключевая дорога, ведущая в сторону Харькова, находится под огневым контролем ВС РФ.

Софья Метелева

