ВСУ начали блокаду в Купянске, оставив гражданских без помощи
На фоне тяжёлых потерь в районе Купянска украинское командование начало формировать блокаду, сообщает SHOT.
При этом местные жители и бойцы ВСУ в центральной части города остались без необходимой помощи: гражданским не предоставляют поддержку, а военные подразделения — без доступа к медикаментам и воде.
Согласно информации, в Купянске остаются около 800 мирных жителей — выехать смогли не все. Ранее эвакуация проходила при сопровождении украинских военных, однако сейчас они покинули населённый пункт.
Тем временем продвижение российских штурмовых подразделений в городе продолжается. Ключевая дорога, ведущая в сторону Харькова, находится под огневым контролем ВС РФ.
